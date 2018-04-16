Огромный круизный лайнер протаранил причал прямо перед камерами туристов

Гигантский круизный лайнер не сбавляя скорости вошел в порт и к ужасу туристов направился прямиком на таран причала.

Не очень понятно, что могло отвлечь опытного (новичков на круизные лайнеры не ставят) капитана от управления кораблем. Но в принципе не важно, мечтал ли он о русалках, или заглядывался на проплывавших мимо дельфинов: ситуацию капитан выправить не успел.

Лайнер MSC Armonia, величественная белоснежная махина шириной в 32 метра, прижался вплотную к причалу и смолол его в мелкую труху. Остатки некогда живописного причала тут же затонули — как говорится, концы в воду.