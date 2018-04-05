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Don't Panic Magazine

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Газель не пройдет. Водители не поверили и жестоко поплатились

На окраине Питера стоит мост, прозванный местными автомобилистами «Мостом глупости». Сюда постоянно пробуют пролезть водители на Газели и вот, что в итоге выходит.

Над мостом даже надпись висит «Опасно! Низкий мост. Газель не пройдет!»

А еще у моста есть свой Твиттер. Здесь идет подсчет водителей, которые не поверили надписи.

И знаете, сколько их? 143 человека! Но 3 апреля один из водителей все же добился своего. «Газель» прорвалась под мостом… Правда, крышу пришлось оставить на дороге.

Ссылка на первоисточник
мост