Почему взлета американского «самолета судного дня» боится весь мир

CША подняли в воздух «Самолет судного дня» — у него нет ни ядерных боеголовок, да и никакого вооружения в принципе. Тем не менее, именно этот борт американского президента боится весь мир.

Серия самолетов E-4B «Nightwatch» представляет собой воздушные командные пункты, предназначенные для президента, министра обороны и прочих членов военного министерства.

Этот летающий командный центр создан специально на случай ядерной войны. Уничтожение наземных структур управления ничего не даст противнику: все руководство, имеющее доступ к «красной кнопке», будет уже в воздухе на недосягаемой высоте.

Машина апокалипсиса может находиться в воздухе целую неделю без дозаправки. Оборудование надежно защищено от радиации и других последствий ядерного взрыва.

Борт предназначен для перевозки ста человек — собственно, вся военная структура страны будет перенесена сюда в случае опасности.

США имеет парк из 10 «самолетов апокалипсиса». 4 из них постоянно готовы к взлету. В зарубежных поездках американского президента всегда сопровождает один спецборт — просто так, на всякий случай.

На самом деле, в этот раз подъем в воздух E-4B может быть и не связан с ростом напряженности вокруг Сирии. Так, по крайней мере, считает ряд международных экспертов.

Boeing E-4B из «ночного дозора» (это прозвище отряду дал первый командир эскадрильи), уже поднимали вообще без экстренных причин. Министр обороны США, Дональд Рамсфелд, так и вовсе использовал такой самолет в каждой зарубежной поездке.

В оригинале статьи есть видео с подробностями. Его можно посмотреть по клику на Источник.