Самые полезные для организма орехи

Несмотря на весьма скромные размеры орехи представляют собой кладезь полезных веществ. В них содержатся витамины, минералы, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, позволяющие снизить уровень «вредного» холестерина.  В ходе многочисленных клинических испытаний неоднократно было доказано , что употребление в пищу орехов положительно влияет на работу организма, нормализует обмен веществ и повышают иммунитет.

Если добавить к этому, что орехи достаточно калорийный продукт, мы получим и идеальную закуску, подходящую для легкого перекуса.

  • Грецкий орех

    Этот орех богат витаминами B2, B12, A, D C, E, K и множеством других веществ. Особенно много в грецких орехах содержится альфа-линолевой кислоты. Благодаря ее высокому содержанию этот вид орехов можно использовать для нормализации сердечного ритма. Чтобы достичь определенных результатов, специалисты рекомендуют употреблять 8 орехов в день.

  • Фисташка

    Орех считается сильнейшим аллергеном, поэтому употреблять его необходимо в умеренном количестве. В качестве «лекарства» достаточно 30 гр. в день. Фисташки богаты витамином B6, Е, а также содержат значительное количество меди, марганца, фосфора и важных микроэлементов. Орех улучшает состав крови, работу печени и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Их ежедневное употребление помогает снизить риск возникновения рака легких и других органов.

  • Арахис

    Технически арахис относится к растениям семейства бобовых. Культивируют его именно для получения семян, которые многие считают орехом. Арахис богат фолатом — витамином B9, необходимым для нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК и РНК и правильного функционирования мозга.

    Умеренное употребление арахиса стимулирует деятельность мозга, а в пожилом возрасте защищает мозг от ослабления умственной деятельности.

