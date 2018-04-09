Взбесившийся танкер таранит берега Стамбула

Эти выходные в Босфоре не задались, огромный мальтийский танкер устроил прибрежным домам настоящий армагеддон.

Экипаж Vitaspirit сообщил о неисправности рулевого оборудования, но все до последнего надеялись, что ничего опасного не случится. И совершенно зря: неожиданно для окружающих, огромный танкер габаритами в 225 на 32 метра на полной скорости врезался в здание на берегу Босфора.

Особняк был построен еще в XVIII веке и его до сих пор использовали для проведения свадеб и прочих мероприятий. Судя по всему, его история подошла к концу.

