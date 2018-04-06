Нож для выживания: 6 необходимых качеств

Нож для выживания должен делать именно то, что указано в его названии — помогать вам выжить. Это инструмент с десятками, если не сотнями различных функций. С его помощью можно резать, копать землю, колоть дрова и орехи, обороняться, оказывать первую помощь, готовить еду, ставить палатку, разводить костер, охотиться или подавать сигналы.

1. Размер

Ниже мы привели 6 важнейших характеристик качественного ножа для выживания.

Размер, конечно, имеет значение, но что касается ножей для выживания, больше не значит лучше. Если клинок слишком велик, то снижается возможность использовать нож для тонкой, кропотливой работы. С другой стороны, слишком маленький клинок затруднит выполнение более масштабных задач вроде батонинга или строгания.

Батонинг, или раскалывание дров, происходит следующим образом: вы вбиваете нож в полено сверху чем-нибудь тяжелым, а затем, держась за рукоять, продолжаете бить по торчащему сбоку острию.

Идеальный размер ножа — примерно 25 сантиметров. Изображенный ниже Blackbird SK-5 весь в длину 25,4 сантиметра, а его клинок — чуть меньше 13 сантиметров.

2. Фиксированный клинок

Нож с фиксированным клинком гораздо надежнее и долговечнее, чем складной. Для каких-то простых повседневных операций складной нож, возможно, даже будет удобнее, но когда речь заходит о действительно серьезных ситуациях, связанных с выживанием, клинок вашего ножа должен быть надежно зафиксирован.

Соединение любого рода — это потенциально слабое место. Поэтому, чтобы снизить риск поломки вашего ключевого инструмента выживания, выбирайте нож, более пригодный для рубки, колки и грубой нарезки

3. Накладной монтаж рукояти

Это означает, что и клинок, и хвостовик должны состоять из цельного и непрерывного куска металла. Обрезка хвостовика обычно применяется для того, чтобы сделать рукоять более удобной и легкой, однако нож с полным хвостовиком выглядит гораздо крепче, надежнее и солиднее, чем его обрезанные аналоги.

С течением времени обрезанный хвостовик может начать «гулять» внутри рукояти, особенно после таких операций, как колка дров. Если же каким-то образом у вас сломается сама рукоять, то использовать такой нож будет гораздо труднее и опаснее.

В то время как нож с полным хвостовиком достаточно будет просто обмотать веревкой для эффективного использования. Одним словом, цельный и единый кусок металла — одно сплошное преимущество. Опознать такой нож достаточно просто — у большинства из них брюшко рукояти выглядит как сэндвич с прослойкой металла посередине.

4. Копьеобразный клинок

Острие должно быть острым. Это кажется очевидным и звучит как тавтология, но встречаются «ножи для выживания» с угловатым, закругленным, искривленным или затупленным острием. Существует куча причин, почему ваш нож должен иметь копьеобразный клинок. Во-первых, это важно на случай самообороны от зверя или от человека. Все не заостренные на конце ножи снижают возможность использования его в качестве оружия, особенно когда имеется толстый слой меха или одежды.

Нож с копьеобразным клинком может быть использован и как орудие для охоты — как сам по себе, так и будучи примотанным к длинной палке и превращенным в полноценное копье. Во втором случае будет не лишним иметь в ножнах шестигранник, чтобы открутить рукоять и сделать копье более удобным.

Копьеобразный клинок гораздо удобнее в очистке мелких предметов вроде кедровых или грецкий орехов, желудей, в чистке рыбы, в сверлении и проделывании отверстий, в починке одежды и снаряжения и в изготовлении приманок.

5. Клинок с односторонней заточкой и прямыми спусками

Ваш нож не должен иметь обоюдоострый кинжальный клинок — его возможности совершенно не востребованы для большинства, если не всех задач при выживании. Более того, такая конструкция клинка может быть вредной. Прямые спуски прекрасно подходят для срезания коры для разведения костра. Скругленный или скошенный обух делает такую операцию почти невозможной. Ровно как если вы раскалываете с помощью ножа дрова, или нарезаете хворост, заточенный обух станет для вас большой помехой в этом деле.

6. Твердый и ровный торец рукояти

Торец рукояти нередко используется в качестве молотка или для дробления. Например, им удобно забивать колышки для палатки, или делать прорубь во время зимней рыбалки, ударяя по нему палкой и вбивая таким образом нож в лед. У некоторых ножей торец закруглен или изогнут, что исключает функцию дробления. Поэтому имея прямой и прочный торец, ваш нож только расширит свой функционал.

6 вышеперечисленных критериев должны помочь вам в выборе ножа для выживания. Все остальное — дело вкуса. Некоторые склонны уподоблять нож для выживания волшебной палочке, но не стоит при этом забывать, что самое главное — это мастерство волшебника.