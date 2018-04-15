Березовый сок: как собрать и хранить

Во времена, когда трава была зеленее, а солнце светило ярче, самым популярным напитком были натуральные соки в 3-х литровых банках. Особым спросом пользовался березовый сок. Он был одним из самых дешевых соков, к тому же напиток считался одним из лучших природных средств для улучшения обмена веществ и для лечения и профилактики определенных заболеваний.

Сок производился в промышленных масштабах и купить его можно было в любом магазине.

Сейчас найти в продаже упаковку настоящего березового сока большая редкость. Поэтому единственный верный способ достать этот чудодейственный эликсир — собрать его самому. Лучшим временем для сбора березового сока является ранняя весна. Сегодня мы расскажем о том, как правильно собирать березовый сок и как его лучше хранить.