Березовый сок: как собрать и хранить

Во времена, когда трава была зеленее, а солнце светило ярче, самым популярным напитком были натуральные соки в 3-х литровых банках. Особым спросом пользовался березовый сок. Он был одним из самых дешевых соков, к тому же напиток считался одним из лучших природных средств для улучшения обмена веществ и для лечения и профилактики определенных заболеваний.

Сок производился в промышленных масштабах и купить его можно было в любом магазине.

Сейчас найти в продаже упаковку настоящего березового сока большая редкость. Поэтому единственный верный способ достать этот чудодейственный эликсир — собрать его самому. Лучшим временем для сбора березового сока является ранняя весна. Сегодня мы расскажем о том, как правильно собирать березовый сок и как его лучше хранить. 

  • Период сбора

    Оптимальным временем сбора считается период начала активного сокодвижения, когда на деревьях начинают набухать почки. Завершается сезон сбора с началом распускания первых листьев. 

  • Выбор дерева

    Вкусным и лечебным соком обладают старые деревья. Сок молодых деревьев не такой насыщенный. Кроме того, сбор сока из молодых деревьев может привести к тому, что дерево погибнет. Поэтому для сбора рекомендуется выбирать деревья с толщиной ствола от 20 до 30 см. с хорошо развитой кроной.

  • Объем сока 

    В среднем с березы можно получить 2—3 литра сока в сутки. Однако не рекомендуется брать больше 1 литра сока в сутки с одного дерева. Также стоит помнить, что в процессе сбора количество выделяемого сока будет сокращаться. Если вы не набрали необходимого количества сока, а уровень его выделения значительно упал, замажьте прорезь и перейдите на другое дерево.

