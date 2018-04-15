Березовый сок: как собрать и хранить

Во времена, когда трава была зеленее, а солнце светило ярче, самым популярным напитком были натуральные соки в 3-х литровых банках. Особым спросом пользовался березовый сок. Он был одним из самых дешевых соков, к тому же напиток считался одним из лучших природных средств для улучшения обмена веществ и для лечения и профилактики определенных заболеваний.
Сейчас найти в продаже упаковку настоящего березового сока большая редкость. Поэтому единственный верный способ достать этот чудодейственный эликсир — собрать его самому. Лучшим временем для сбора березового сока является ранняя весна. Сегодня мы расскажем о том, как правильно собирать березовый сок и как его лучше хранить.
Период сбора
Оптимальным временем сбора считается период начала активного сокодвижения, когда на деревьях начинают набухать почки. Завершается сезон сбора с началом распускания первых листьев.
Выбор дерева
Вкусным и лечебным соком обладают старые деревья. Сок молодых деревьев не такой насыщенный. Кроме того, сбор сока из молодых деревьев может привести к тому, что дерево погибнет. Поэтому для сбора рекомендуется выбирать деревья с толщиной ствола от 20 до 30 см. с хорошо развитой кроной.
Объем сока
В среднем с березы можно получить 2—3 литра сока в сутки. Однако не рекомендуется брать больше 1 литра сока в сутки с одного дерева. Также стоит помнить, что в процессе сбора количество выделяемого сока будет сокращаться. Если вы не набрали необходимого количества сока, а уровень его выделения значительно упал, замажьте прорезь и перейдите на другое дерево.
