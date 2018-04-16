Емельяненко вернулся в ринг и наказал противника за неуважение

Боб Сапп, здоровенный танк из мускулов и наглости, решил преподать Александру Емельяненко урок прямо на этапе взвешивания. Громкие слова, оскорбления, даже толчки — реакцию Емельяненко ему удалось узнать только на ринге.

Откровенно говоря, Сапп просто не имел права вести себя настолько нагло. После первых же секунд в ринге стало понятно: жесткий на словах тяжеловес на деле в принципе не тянет соперника.

Бой длился недолго. Боб несколько раз попытался перевести Александра в партер, но и это ему не удалось. Легкий, подвижный Емельяненко без особого труда пробил защиту дерзкого наглеца и завершил дело нокаутом.

