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Секретный эсминец проекта 22160 станет головной болью противника

Первый патрульный корабль проекта 22160 поступил на вооружение ВМФ России. Это уникальное судно, не имеющее аналогов в мире.

Корабли этого типа смогут провести в автономном плавании до 60 суток. Максимальная скорость — 30 узлов, водоизмещение не более 1700 тонн и 80 человек экипажа.

Особоый интерес проекта 22160 представляет модульная компоновка.

В зависимости от задачи, на судне можно разместить разные системы вооружения и разные технические средства.

Универсальные ракетные комплексы, противокорабельные ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы и даже минное вооружение различных типов — эдакий конструктор для взрослых мальчиков, способный решить любую проблему в кратчайшие сроки.

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