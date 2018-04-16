Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Как я понял, речь идёт о посадке не на Луну, а на Землю, для чего надо погасить вторую космическую скорость.Американцы не был...
  • Aнатолий Райков
    Россия и дальше развивается.Что было если эти два придурка,умышлено СССР не развалили. https://rutube.ru/video/3d6046...ПАК ТА – перспект...
  • Юрий
    В будущем конечно интересно что будет,но есть сомнение. Уж слишком деньги большие выделяют.А какой самолет разработал...ПАК ТА – перспект...

В Африканском городе мертвых нашли таинственную древнюю библиотеку

Африканский город мертвых скрывал в глубине древнюю кушитскую библиотеку. Полный пирамид и гробниц некрополь и без того выглядел мрачно, а теперь и вовсе напоминает декорации к фильму ужасов.

Коллекцию древних текстов обнаружила группа французских археологов. Возраст библиотеки примерно 2700 лет, большая часть написана на древнем кушитском языке, который уже почти невозможно расшифровать.

Раскопки на местности Седейнга проводятся достаточно давно. Особый интерес археологов вызывают руины храма супруги Аменхотепа III, Тие. Построен он был еще в XIV веке до нашей эры, а примерно с VII века и он, и вся окружающая его территория превратилась в реальный город мертвых: некрополь насчитывает несколько сотен гробниц и 80 пирамид.

Неясно, получится ли ученым хотя бы частично расшифровать таинственные тексты. Древнее царство Куш пало под напором фараона Тутмоса I, население постепенно ассимилировалось с египтянами и потеряло национальную идентичность.

Ссылка на первоисточник
Куш
наверх