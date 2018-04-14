Почему хозяйственное мыло опасно

Миф о пользе хозяйственного мыла, притом того самого, сделанного по советской рецептуре, прочно устоялся в нашей культуре. На самом деле, именно это мыло не только не обладает никакими полезными свойствами, но может быть даже опасно.
Из чего оно сделано
В СССР основным компонентом хозяйственного мыла был жир — свиной, говяжий, бараний и даже рыбий.
Какое лучше
Вопреки распространенному мнению, хозяйственное мыло времен Советского Союза не лучше современного. В него добавляли каолин и канифоль, притом никогда не рекомендовали мыть им ни тело, ни волосы.
Предназначение хозяйственного мыла
Пометка «хозяйственное» дана этому мылу не просто так. Оно просто не предназначено для тела: хозяйственным мылом удаляют жировой налет и стойкие пятна с тканевых материалов. Если использовать его как обычное, то химических ожогов не избежать. Хозяйственное мыло очень эффективно разрушает верхний слой эпидермиса — кожа быстро теряет эластичность, начинаются воспаления и раздражение.
