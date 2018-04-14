Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Ерофеева
    С крысами можно договоритсяЗапускаем крысу в...
  • Вероника В
    На втором в пятиэтажке так же из унитаза выползла. Вызывала ЖЭК, все не верили. Хорошо немец жил с нами. Та в кухне н...Запускаем крысу в...
  • Sergey Ivanov
    Ох и дерьмо же ты! Ты Первый Государственный Канал ТВ смотришь? Нет? Только официальные письма через спецпочту просма...Озеро Байкал – др...

Почему хозяйственное мыло опасно

Миф о пользе хозяйственного мыла, притом того самого, сделанного по советской рецептуре, прочно устоялся в нашей культуре. На самом деле, именно это мыло не только не обладает никакими полезными свойствами, но может быть даже опасно.

  • Из чего оно сделано

    В СССР основным компонентом хозяйственного мыла был жир — свиной, говяжий, бараний и даже рыбий.

    Сейчас ничего подобного в составе нет, производители используют аналоги, добавляя натрий, лауриновую кислоту, саломас и щелочь.

  • Какое лучше

    Вопреки распространенному мнению, хозяйственное мыло времен Советского Союза не лучше современного. В него добавляли каолин и канифоль, притом никогда не рекомендовали мыть им ни тело, ни волосы.

  • Предназначение хозяйственного мыла

    Пометка «хозяйственное» дана этому мылу не просто так. Оно просто не предназначено для тела: хозяйственным мылом удаляют жировой налет и стойкие пятна с тканевых материалов. Если использовать его как обычное, то химических ожогов не избежать. Хозяйственное мыло очень эффективно разрушает верхний слой эпидермиса — кожа быстро теряет эластичность, начинаются воспаления и раздражение.

Больше фото по ссылке Источник

Ссылка на первоисточник
мыло
наверх