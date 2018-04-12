Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    С некоторых пор замечаю: Тюремная тема становится все более популярной! Похоже, власть нас к чему- то готовит?Почему в тюрьме н...
  • олег архипов
    Видел в 90-м "экспериментальный" стройбат на ЧФ 2 роты среднеазиатов рота славян и рота кавказцев - все одного призыв...4 рода войск СССР...
  • олег архипов
    Как военный юрист заявляю Статья - "Туфта чистой воды! " ВВ МВД - самый рассадник неуставщины! В Дивизии им Дзержинск...4 рода войск СССР...

Кладбищенские истории: 10 аномалий, которым нет объяснения

Кладбища в сознании людей всегда были и будут тесно связаны с потусторонним миром. Где, как не здесь должны проявляться странные, не объяснимые с научной точки зрения аномалии.

Конечно, к обычным «байкам из склепа» нужно относиться скептично, но как насчет реально загадочных случаев, подтвержденных видеозаписями?

Случаются на кладбищах и более прозаичные, но тем не менее пугающие истории. В Бразилии, например, недавно заживо закопали женщину и она целых 11 дней пыталась выбраться на волю.

Ссылка на первоисточник
Видео
наверх