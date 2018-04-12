Кладбищенские истории: 10 аномалий, которым нет объяснения

Кладбища в сознании людей всегда были и будут тесно связаны с потусторонним миром. Где, как не здесь должны проявляться странные, не объяснимые с научной точки зрения аномалии.

Конечно, к обычным «байкам из склепа» нужно относиться скептично, но как насчет реально загадочных случаев, подтвержденных видеозаписями?

Случаются на кладбищах и более прозаичные, но тем не менее пугающие истории. В Бразилии, например, недавно заживо закопали женщину и она целых 11 дней пыталась выбраться на волю.