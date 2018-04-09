Явные признаки, что ваш телефон взломан

Вы можете и не догадываться, что ваш смартфон взломан. Но не бывает преступлений совсем без улик, и есть несколько признаков, по которым можно определить, что происходит что-то неладное. Ваш смартфон – это небольшой компьютер, подключенный к интернету. Это очень удобно, но есть такой же риск заражения вредоносными программами, как у полноценных ПК.

Смартфон внезапно начал быстро разряжаться. Возможная причина – запуск неконтролируемого вами приложения. Шпионские программы «заточены» так, чтобы действовать как можно более скрытно, но без питания им не обойтись.

Устройство нагревается не при разговоре или другом использовании, а в пассивном режиме – еще один признак того, что работает какая-то программа, расходуя ресурсы.

Смартфон без ваших команд выключается, перезагружается, набирает номера или запускает приложения. Зачастую это не сбой операционной системы, а признак взлома.

Хакеры обычно не сообщают своим жертвам, что те стали жертвами – получая доступ к устройствам и информации, они проворачивают свои грязные делишки, оставляя минимум следов. Благодаря этому они смогут зайти к вам вновь, чтобы посмотреть, чем еще можно поживиться.