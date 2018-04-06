Тайна смерти Мэрилин Монро: следы ведут в ЦРУ

В смерти Мэрилин Монро виноваты спецслужбы. Об этом буквально на смертном одре поведал журналистам ветеран разведывательного бюро Норманд Ходжес, решивший перед смертью публично покаяться в совершенных грехах. Мы решили рассказать в подробностях все детали этой версии истории. 

  • Киллер №1

    Норманд Ходжес был не рядовым оперативником.

    Целых сорок лет этот человек считался чуть ли не лучшим «специалистом по безопасности» ЦРУ. За изящной формулировкой кроется гораздо более простая расшифровка: Ходжес работал наемным убийцей высочайшего класса.

  • Спецподготовка

    Еще в раннем возрасте Норманд прошел спецподготовку в рядах «Морских котиков». Он участвовал во многих зарубежных рейдах ЦРУ как оперативник, а затем перешел на более высокий уровень: убийцу допустили к деликатным делам. Снайпер, великолепный боец, знаток ядов и даже взрывотехник — такому человеку ЦРУ доверяло самые сложные, зачастую государственные заказы.

  • Рабочие будни

    Сам Норманд в интервью признается, что ему напрямую приказывали убивать людей, деятельность которых угрожала безопасности страны. Журналисты и политики, деятели культуры и профсоюзные боссы, мафиозные воротилы и даже ученые — какая разница, кого убивать, если это требует безопасность страны.

