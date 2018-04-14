Как икота спасает от смерти: защитные системы нашего тела

Организм человека устроен так сложно, что объяснить все его функции до сих пор не могут и современные ученые. Например – икота, она появляется не просто так, а у нее есть вполне конкретная функция. Практически на каждый раздражитель у тела предусмотрена своя реакция, притом ну очень уж умная.
Зевание
Считается, что зеваем мы потому, что организму не хватает кислорода.
Потеря памяти
Мозг умеет понимать, что грустные воспоминания травмируют его структуру. Поэтому наиболее печальные события (тем более сопровождаемые шоковыми обстоятельствами) он просто-напросто сотрет.
Икота
Переедание или просто торопливое поглощение еды большими кусками приводит к раздражению блуждающего нерва. Он, в свою очередь, тесно связан с желудком и диафрагмой — мы начинаем икать, чтобы не повредить этим органам.
