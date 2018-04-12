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Темная зона на ледяном щите Гренландии угрожает всему человечеству

Ледяной щит Гренландии обзавелся уродливым и даже опасным украшением — ученые обнаружили зону, полностью покрытую сажей и пылью. Это опасно для всего мира: лед под слоем грязи тает очень быстро, уровень моря поднимается и уже сейчас грозит затоплением прибрежных городов по всей планете.

Размеры темной зоны поражают воображение.

400 километров в длину и 100 в ширину — здесь активно растут темноцветные водоросли, поглощающие углерод и отражающие солнечные лучи.

В потоке солнечной энергии лед начинает таять еще быстрее. На леднике скапливается жидкая вода, помогающая расти водорослям — получается замкнутый цикл, который рано или поздно приведет к глобальной катастрофе.

Виноваты, как всегда люди. Ученые доказали, что изначальный налет сажи появился на Гренландском ледяном щите из-за многочисленных лесных пожаров. Пока никто не понимает, можно ли обратить опасный процесс вспять.

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