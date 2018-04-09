Как укрепить и очистить печень

Заботиться о своей печени должен каждый человек. Современная обстановка такова, что даже непьющий и некурящий спортсмен может обнаружить себя в приемном покое, с довольно неприятными симптомами. Многие ли из вас — непьющие и некурящие спортсмены? Нам хотелось бы думать, что да.

Естественный фильтр, которым является наша печень, с каждым годом испытывает все больше внешних воздействий.

Правило разгрузочной недели Начните с простого. Ограничивать себя в еде придется хотя бы раз в месяц. Одна разгрузочная неделя сделает с вашим организмом и телом чудеса, а заодно и даст отдых многострадальной печени. В течение этой недели воздержитесь от жирного, сладкого, жареного и острого. Все продукты лучше будет употреблять сырыми, печеными или вареными. Приветствуется обилие белка. Составьте рацион, который будет включать четыре приема пищи в день. Завтрак из каши на молоке, ланч с запеченными овощами и рыбой, обед из протертого супа и свежего салата, ужин — постная свинина или курица, с гарниром из тех же овощей.

Жидкость Чем больше жидкости вы употребляете в день — тем быстрее может вымывать токсины ваша печень. Оптимальный объем составляет около 2-х литров. Зеленый чай станет отличным подспорьем в деле очистки печени.

Спортивные нагрузки – это хорошо! Точно так же, как достаточное количество выпиваемой в сутки воды, спорт способен очистить вашу печень от токсинов. Ведь эти вещества выводятся и через кожу, вместе с потом. Стандартных трех раз в неделю будет достаточно, чтобы держать в форме свой организм — во всех смыслах.

Последствия от ее загрязнения самые неприятные: вялость и депрессия — только верхушка айсберга. Плюс к ним вы получаете проблемы практически со всеми органами тела. Ведь не очищенная печенью кровь циркулирует по всему организму. Вот несколько простых правил, соблюдение которых может помочь вам укрепить и очистить печень. Они вам наверняка пригодятся.