Что будет, если есть два банана в день

Нет, в мартышку превратиться не получится, хотя иногда хотелось бы. Банан — реальный суперфрукт, способный обеспечить человека целой кучей витаминов, натуральных сахаров, питательных веществ, калием и клетчаткой.

Банан станет отличным перекусом перед тренировкой. Запаса энергии хватит на час-полтора, притом безо всякой тяжести в животе.

Да и хандру, которой многие страдают в конце зимы, пережить на бананах будет гораздо проще. Дело в том, что в этих фруктах содержится триптофан, необходимый нашему организму для синтеза серотонина.

Витамины группы B успокаивают нервную систему, помогая человеку чувствовать себя спокойным и собранным. В общем, хватит перекусывать на работе вредными снэками — возьмите банан!