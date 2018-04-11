Как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах

Химические удобрения используются повсеместно и вы гарантированно получаете дозу пестицидов с фруктами и овощами. Нужно понимать, что совсем избавиться от нитратов не получится. Зато понизить их количество вполне реально.

Согласно недавнему исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале, «Сельскохозяйственная и пищевая химия», вредные химикаты прекрасно вымывает обыкновенная пищевая сода.

Раствор бикарбоната натрия всего за минуту значительно снижает концентрацию пестицидов в овощах и фруктах. Он эффективно разрушает тиабендазол и фосмет — два наиболее распространенных химиката в сельском хозяйстве.

Замачивание — еще один довольно эффективный способ снизить концентрацию нитратов в продуктах. Если с заранее вымоченных овощей и фруктов еще и срезать кожицу (здесь и скапливается большая часть нитратов), то в организм попадет уже минимальное количество химии.

Лимонная кислота и гранатовый сок являются не только полезным, но и вкусным способом обеззаразить салат. Кстати, помочь может и аскорбиновая кислота, только принимать ее нужно обязательно перед едой.

И самое главное: отучитесь от привычки хранить овощи долго. Во-первых, со временем концентрация полезных веществ в продуктах снижается. Во-вторых, изменение температуры и долгое хранение провоцируют трансформацию нитратов в нитриты, а это уже опасные канцерогенные вещества.