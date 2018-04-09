Колумбиец спас бельчонка, сделав массаж сердца

Еще секунда и у этой истории мог быть печальный финал.

Неосторожная белка влезла на высоковольтную линию электропередач в окрестностях Картахены. Как известно, с электричеством шутки плохи – белка получила такой удар током, что ее моментально отбросило на землю.

Казалось, исход предрешен: упавшая белка перестала подавать признаки жизни.

Но проезжавший мимо прохожий не растерялся. Судя по всему, мужчина знал, как правильно выполнять непрямой массаж сердца. Действовал он очень профессионально: положил зверька на сиденье скутера и легкими движениями начал массировать его грудную клетку.

Несколько минут казалось, что у него ничего не выйдет. Но белка внезапно очнулась, прерывисто дыша спрыгнула с сидения на землю, пришла в себя и быстро убежала в ближайшие заросли.