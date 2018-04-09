Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 802 подписчика

Колумбиец спас бельчонка, сделав массаж сердца

Еще секунда и у этой истории мог быть печальный финал.

Неосторожная белка влезла на высоковольтную линию электропередач в окрестностях Картахены. Как известно, с электричеством шутки плохи – белка получила такой удар током, что ее моментально отбросило на землю.

Казалось, исход предрешен: упавшая белка перестала подавать признаки жизни.

Но проезжавший мимо прохожий не растерялся. Судя по всему, мужчина знал, как правильно выполнять непрямой массаж сердца. Действовал он очень профессионально: положил зверька на сиденье скутера и легкими движениями начал массировать его грудную клетку.

Несколько минут казалось, что у него ничего не выйдет. Но белка внезапно очнулась, прерывисто дыша спрыгнула с сидения на землю, пришла в себя и быстро убежала в ближайшие заросли.

Ссылка на первоисточник
Видео