Каспийский монстр: советское инженерное чудо

Развив скорость свыше 500 километров в час, он не летит, а скорее парит над самой поверхностью воды, подобно аппарату на воздушной подушке. В любой момент он может взмыть в небеса или опуститься на воду и поплыть как корабль. Он – идеальная машина для десантирования, внезапных молниеносных нападений и миссий спасения.

Монстр с Каспийского моря Проектирование и создание уникального, самого большого в мире летательного аппарата осуществлялось на протяжении 1963-1965 годов. Главным конструктором этого экраноплана был Р.Е. Алексеев, ведущим конструктором – В.П. Ефимов. Советские конструкторы назвали свое детище «Корабль-макет». В 1967 году сотрудники американских спецслужб, рассматривая сделанные спутником-шпионом снимки гигантского, непонятно откуда взявшегося, летательного аппарата, прозвали его «Каспийским монстром». Так они расшифровали буквы КМ на борту экраноплана.

Рожденный ползать стремглав Самолет и правда получился огромным. При длине почти в сто метров, он имел удивительно малый для такой махины размах крыльев – не более 40 метров. Десять турбореактивных двигателей с тягой по 13 тонн каждый, позволяли Кораблю-макету «ползти» на высоте всего нескольких метров над поверхностью, оставаясь вне зоны видимости вражеских систем ПВО. Дальность полета достигала полутора тысяч километров. И при этом экраноплан мог запросто взять на борт, например, десантный батальон с бронетехникой.

Первый среди экранопланов На Западе к тому времени уже проводились попытки по созданию боевых экранопланов и не всегда успешные, поэтому появление советского КМ для НАТО было подобно грому в ясном небе. «Каспийский монстр» оказался в десятки раз крупнее американских аналогов. Собравшиеся летом 1967 года в «Зеленой комнате» Военного разведывательного управления в Вашингтоне эксперты НАСА и Пентагона в большинстве своем пришли к выводу, что самолет является просто блефом русских. Лишь несколько инженеров продолжало утверждать, что Россия заполучила новый вид вооружения.

Он – экраноплан, известный в России и за рубежом как «Каспийский монстр». И сегодня мы расскажем историю этой выдающейся машины.