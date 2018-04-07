Домашние животные-долгожители, которые поставили ученых в тупик

История помнит примеры, когда домашние питомцы доживали даже 30 лет. Как это объяснить? Ученые разводят руками. Ведь среднестатистический показатель жизни домашних животных варьируется, в среднем, до 12, максимум до 15 лет. Но в любой в статистике всегда есть несколько необъяснимых исключений. Мы нашли упоминания о домашних животных-долгожителях, побивших все рекорды по продолжительности жизни.

  • Кот Гранп Рекс Аллен, 34 года

    Cфинкса Гранпа Рекс Аллена Джек Перри забрал из приюта. Позднее новому хозяину удалось отыскать прежнего владельца. Ей оказалась мадам Сулинаберг из Парижа, приезжавшая вместе с котом в Техас навестить свою дочь. Во время ее приезда кто-то забыл закрыть дверь и кот сбежал, а вскоре оказался в приюте. Долголетие кота хозяин связывал с его рационом, в который входила яичница, бекон и спаржа. Кот дожил до 34 лет.

  • Кошка Беби, 37 лет

    Черная кошка Аль и Мэри Поласки прожила с ними 37 лет. Котенка супруги взяли к себе в 1970 году. Благодаря журналу Cat Fancy кошка-долгожитель из штата Миннесота стала местной знаменитостью.

  • Кот Крем Пафф, 38 лет и 3 дня

    Долгое время самым старым котом считался Крем Пафф из Техаса. Животное прожило 38 лет и 3 дня. По мнению хозяина Джейка Перри, не последнюю роль в продолжительности жизни питомца сыграл рацион: кота он кормил беконом, яйцами, брокколи и спаржей.

