Странная находка в пустыне изменила наш взгляд на историю мира

Оказывается, древние люди пришли из Африки гораздо раньше, чем думали ученые. Это выяснилось после открытия, сделанного группой археологов в пустыне на территории Саудовской Аравии.

Находку действительно можно назвать революционной. Пальцу взрослого мужчины Homo Sapiens уже 90 тысяч лет — в те времена современная пустыня была полна жизни и зелени.



Хью Гроукат, эксперт из Оксфордского университета, полагает, что к тому времени некоторые племена древних людей почти полностью освоили юго-запад Азии. Раньше же ученые считали, что Homo Sapiens предпринимали провальные попытки исследовать другие континенты и уж точно никак не могли забраться так далеко.

В существовавшей научной парадигме принято было считать, что переселение Homo Sapiens из Африки на другие континенты началось сравнительно недавно, около 60 тысяч лет назад.

Теперь же стало ясно: древние люди открыли для себя новые территории как минимум 100 000 тысяч лет назад. Интересно, что найденные останки косвенным образом подтверждают и другие гипотезы, согласно которым Homo Sapiens заходили и дальше в Азию.

наука
