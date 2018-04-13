Находка на миллион: старый советский танк скрывал тайник с золотом

Англичанин Ник Мид уже давно коллекционирует старую военную технику, но такое с ним случилось впервые. На аукционе британец купил старый танк времен Советского Союза, а когда принялся за реставрацию, обнаружил внутри очень приятный сюрприз.
В топливном баке оказались надежно укрыты несколько слитков золота.
Забавно, что этот же танк уже реставрировал прошлый владелец, Джо Хьюз, который найти золота не сумел. Коллекция Ника Мида состоит из 150 боевых машин, и благодаря новому богатству англичанин вполне может стать одним из крупнейших коллекционеров боевой техники в мире.
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