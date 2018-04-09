Нашей вселенной не существует: ученые ЦЕРНА посчитали антиматерию

Физики ЦЕРНА в ходе экспериментов обнаружили, что не могут найти разницы между материей и антиматерией. Но это просто невозможно, ведь в таком случае частицы и античастицы уничтожили бы друг друга сразу после возникновения самой Вселенной. А это, в свою очередь, значит, что с точки зрения физики нашей Вселенной не существует.

Классическая физика рассматривает Большой взрыв как основную причину появления совершенно разного количества материи и антиматерии, полярность заряда ядра и оболочки атома которой противоположна нормальной материи.

Все наши наблюдения обнаруживают полную симметрию между материей и антиматерией, вот почему Вселенной не должно, на самом деле, существовать. Где-то должна существовать асимметрия, но мы просто не понимаем, где таится различие. Что является источником, нарушающим симметрию? — Кристиан Сморра

При столкновении материя и антиматерия моментально уничтожаются с выбросом чистой энергии. Но само существование Вселенной говорит о том, что частицам все же что-то мешает самоуничтожиться.

Сейчас физики просто не могут объяснить, каким образом существует вся Вселенная, если по всем параметрам ее быть не должно. Быть может, мы и в самом деле живем в матрице?