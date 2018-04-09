Don't Panic Magazine

  • Георгий Корнев
    думаю ни кто не вёл статистику. Все власть предержащие в то время, слушали речи рыжего Толика, про то, что бабы ещё н...Проклятые 90е: са...
  • Leon
    Мда, а интересно, сколько за этот период людей вообще пропало: по беспределу, по заказу, в мини-гражданских войнах (9...Проклятые 90е: са...
  • Анатолий Страшко
    Зачем опять вытащили эту пластинку? Сайт изголодался? Все давно согласились, что вероятность 50 : 50 того, что они вы...Американцы не был...

Нашей вселенной не существует: ученые ЦЕРНА посчитали антиматерию

Физики ЦЕРНА в ходе экспериментов обнаружили, что не могут найти разницы между материей и антиматерией. Но это просто невозможно, ведь в таком случае частицы и античастицы уничтожили бы друг друга сразу после возникновения самой Вселенной. А это, в свою очередь, значит, что с точки зрения физики нашей Вселенной не существует.

Классическая физика рассматривает Большой взрыв как основную причину появления совершенно разного количества материи и антиматерии, полярность заряда ядра и оболочки атома которой противоположна нормальной материи.

Все наши наблюдения обнаруживают полную симметрию между материей и антиматерией, вот почему Вселенной не должно, на самом деле, существовать. Где-то должна существовать асимметрия, но мы просто не понимаем, где таится различие. Что является источником, нарушающим симметрию? — Кристиан Сморра

При столкновении материя и антиматерия моментально уничтожаются с выбросом чистой энергии. Но само существование Вселенной говорит о том, что частицам все же что-то мешает самоуничтожиться.

Сейчас физики просто не могут объяснить, каким образом существует вся Вселенная, если по всем параметрам ее быть не должно. Быть может, мы и в самом деле живем в матрице?

