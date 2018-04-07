Супервулканы, способные погрузить планету в вечную зиму

С древних времен извержения вулканов были причиной катастрофических изменений на Земле. Под тучами пепла и потоками лавы исчезали целые города и цивилизации. Чаще всего за такими ужасными событиями стояли так называемые супервулканы.

Супервулкан – термин хоть и не научный, но довольно удачно подобранный – в теории, извержение одного супервулкана может привести к гибели всего живого на планете.

Йеллоустоунский вулкан Самый большой в Северной Америке супервулкан расположен на территории Йеллоустоунского национального парка. Вулкан не извергался уже более 600 тысяч лет и, по словам вулканологов, не так давно начал проявлять признаки активности. Если этот гигант все-таки пробудится от спячки, в лучшем случае, его мощности хватит, чтобы устроить на планете еще один Ледниковый период. В худшем – извержение Йеллоустоунского супервулкана разбудит все остальные активные вулканы на Земле и вызовет настоящий апокалипсис.

Кампи Флегреи В Италии, неподалеку от Неаполя, находится кальдера Кампи Флегреи – одного из крупнейших и опаснейших супервулканов в мире. Увидеть вулканическое жерло, скрытое под этим, казалось бы, безмятежным пейзажем нельзя. Однако в случае извержения поверхность Земли пойдет трещинами, и вскоре все 13 километров кальдеры обрушаться в резервуар с магмой, которая начнет в свою очередь выливаться на поверхность.

Камчатский супервулкан Не так давно, а именно в 2007 году учеными Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения РАН был обнаружен первый (и надеемся, что последний) супервулкан родом из России. Гигантская кальдера – Карымшина – сформировалась на территории Южной Камчатки примерно 1,5 млн лет назад, когда в последний раз происходило извержение обнаруженного супервулкана. Вероятность того, что вулкан с Камчатского полуострова активизируется вновь, достаточно велика, учитывая, что Большое Огненное кольцо совсем рядом. Кроме того в последние годы активизировалось несколько крупных вулканов, находящихся неподалеку, а нарастающая сейсмическая активность может в свою очередь спровоцировать и гигантский супервулкан, о последствиях извержения которого ученые стараются говорить как можно меньше.

Мощность супервулкана может в несколько сотен раз превышать мощность всех вместе взятых обычных земных вулканов. Извержение такой силы чревато выбросами в атмосферу огромных объемов пепла, что неизбежно приведет к понижению средней температуры, а реки кипящей лавы и кислотные дожди довершат начатое.