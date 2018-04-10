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Don't Panic Magazine

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Стреляем в сковородку: пробьет ли пуля такую броню

Пробьет ли пуля из пистолета сковородку? Парни из проекта WarGonzo решили проверить это в реальном эксперименте!

Для проверки взяли три типа сковородок: чугунную (самая надежная и самая старая), обычную жестяную и тефлоновую. Пистолета тоже три: один под патрон Флобера, старый-добрый Макаров и Беретта.

«Флобер» выдержали все подопытные. Зато ПМ разнес в хлам даже чугунную сковородку — даже не думайте пробовать такой самодельный бронежилет.

И самое крутое экспериментаторы оставили напоследок. Смотрите, что сделает со сковородками выстрел из подствольного гранатомета!

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